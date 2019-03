Toulouse : deux blessés lors d'une fusillade dans un quartier populaire

Deux hommes ont été blessés par balles dimanche matin à Toulouse dans une fusillade qui s'est déroulée dans un quartier populaire de la Ville rose, a-t-on appris auprès des pompiers.

Une enquête ouverte. Un des hommes a été gravement blessé au thorax et a été hospitalisé, tandis que le second a été plus légèrement atteint à l'abdomen, selon la même source. Les deux hommes sont âgés de 20 à 25 ans, a-t-on précisé. Les circonstances de cette fusillade qui s'est produite dans le quartier des Izards, dans le nord de Toulouse, en proie au trafic de drogue, n'étaient pas connues. Une enquête a été ouverte.