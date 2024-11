Valence : «Si tu parles, on te tue» : une adolescente violemment agressée par un groupe de filles à la sortie du collège

Une adolescente de 14 ans a été passée à tabac par un groupe de filles qui l’ont menacée de mort alors qu'elle sortait de son collège. L'agression a été filmée avant d'être diffusée sur les réseaux sociaux. Ce mardi, Jenny, 14 ans, sort de son collège de Valence après les cours. Devant la grille, une jeune fille l'attend. Les deux adolescentes se connaissent et ont le même âge. "Viens là, on doit te parler", lui aurait alors lancé la suspecte avant de l'entraîner dans une ruelle derrière le bâtiment.

Une fois sur place, Jenny se retrouve au milieu de cinq jeunes filles qui la rouent de coups de poing et coups de pied. La victime se retrouve rapidement au sol, le visage en sang. Une agression de plusieurs minutes filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les seuls mots lancés par les agresseurs seront des menaces : "Si tu parles, on te tue". La jeune adolescente est aujourd'hui traumatisée.

Une plainte a été déposée pour violence aggravée

"Elle a des bleus parce qu'elle a pris des coups partout. Elle a aussi des points de suture au niveau de l'œil. Désormais, elle ne veut pas retourner à l'école. À la sortie du dépôt de plainte, elle ne voulait pas rentrer dans Valence. Elle est choquée", indique à Europe 1, le père de la victime.

Ce n'est pas la première fois que Jenny est agressée par ce groupe de jeunes filles, selon son père. Plusieurs autres adolescentes auraient été, elles aussi, violentées. Une plainte a été déposée pour violence aggravée.