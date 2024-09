Seine-Saint-Denis : un chauffard en fuite tue le conducteur d'un scooter

Un homme qui circulait en scooter a été tué jeudi soir à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) par un chauffard en voiture qui venait de commettre un refus d'obtempérer, a-t-on appris vendredi de sources policières et du parquet. "Un véhicule commettait d'abord un refus d'obtempérer sur la commune de Montreuil vers 22h30, les policiers le poursuivant, mais le perdaient de vue", a expliqué le parquet de Bobigny à l'AFP.

"Très peu de temps après, et quelques rues plus loin sur la commune de Rosny-sous-Bois, ils apercevaient un scooter venant de subir un accident corporel grave de la circulation", a continué le parquet. La victime, un homme de 40 ans, chauffeur pour une application de livraison de repas à domicile, n'a pas survécu malgré les messages cardiaques.

Le conducteur du scooter est décédé

Selon deux témoins de l'accident, un véhicule "semblable à celui poursuivi était arrivé à vive allure et avait percuté le scooter, après avoir tenté d'effectuer un écart", a ajouté cette même source. Le conducteur du scooter, travaillant pour une plateforme de livraison de repas à domicile, a été percuté frontalement par le chauffard, selon les informations d'une source policière.

La voiture incriminée a été retrouvée incendiée à proximité des lieux de l'accident, signale une seconde source policière, confirmant une information du site Actu17. Aucune interpellation n'a encore été réalisée puisque le suspect est toujours recherché. Sa voiture, calcinée, a été saisie puis désossée par la police technique et scientifique, à la recherche de la moindre empreinte ou trace génétique. Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête pour refus d'obtempérer aggravé, homicide involontaire aggravé, dégradation par un moyen dangereux, et l'a confiée à la sureté territoriale de Seine-Saint-Denis.

Les habitants sous le choc

Jeannette, une voisine qui a assisté à une partie de la scène, témoigne sur Europe 1 : "J'ai vu une voiture garée et ça ne m'a pas tellement choqué parce qu'habituellement les gens se garent à l'entrée du parc. Ensuite j'ai vu le feu dans la voiture et je me suis dit que c'était intentionnel". La riveraine a appris ensuite que cet incendie visait à couvrir la fuite des personnes qui ont percuté le scooter. Dans la commune, beaucoup sont choqués, comme Jeannette, et une forme de fatalisme domine chez ces riverains.