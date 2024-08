Seine-et-Marne : un homme maintenu en détention par "erreur" décède dans sa cellule

Un homme de 51 ans, maintenu en détention "à la suite d'une erreur" du parquet, est décédé samedi au sein de sa cellule du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne), a indiqué lundi le procureur de Meaux, confirmant une information du Parisien. Placé le 14 août en détention pour des faits de violences conjugales, le défunt avait été jugé deux jours plus tard en comparution immédiate.

Une "mention inexacte"

Reconnu coupable de faits d'agression sexuelle, violences aggravées et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire par le tribunal correctionnel de Meaux, l'homme avait été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans, sans mandat de dépôt. Cette condamnation ne prévoyait donc pas qu'il soit réincarcéré à la suite de sa comparution.

Cependant, "à la suite d'une erreur", le document administratif rempli par le parquet à l'issue de l'audience comportait la "mention erronée" d'une peine de 36 mois de prison dont 24 mois avec sursis probatoire "avec maintien en détention", a détaillé le procureur de la République de Meaux Jean-Baptiste Bladier dans un communiqué. "C'est à la suite de cette mention inexacte" que le défunt a été maintenu en cellule, a-t-il ajouté.

L'état du détenu, retrouvé particulièrement agité dans sa cellule avec un morceau de tissu noué autour du cou, a nécessité samedi l'intervention des agents pénitentiaires, a-t-on appris d'une source policière. L'homme était seul dans sa cellule, selon une autre source policière. Maîtrisé au sol après s'être porté au contact des boucliers des agents, le détenu, souffrant de diabète, a perdu conscience avant d'être déclaré décédé malgré des tentatives de réanimation, toujours selon la source policière. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le parquet et confiée au commissariat de police de Meaux, et une autopsie du corps sera prochainement réalisée.