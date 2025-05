Saint-Nazaire : un homme tue le conjoint de la femme avec qui il se trouvait dans une caravane

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme de 45 ans a été tué avec un objet contondant à Saint-Nazaire. Ce dernier avait surpris sa conjointe en compagnie d'un autre homme dans une caravane. En voulant se défendre, l'amant supposé, alcoolisé au moment des faits, a touché mortellement au niveau du cœur son agresseur.

Vers 2H, le quadragénaire a découvert sa conjointe en compagnie d'un autre homme et s'en est pris à ce dernier, selon une source policière. En voulant se défendre, l'amant supposé, alcoolisé au moment des faits, a touché mortellement au niveau du cœur son agresseur, a indiqué la même source.

La nature de l'objet ayant occasionné la blessure mortelle était encore ignorée samedi et une autopsie de la victime doit être pratiquée mardi, a précisé à l'AFP la procureure de la République de Saint-Nazaire Florence Sroda. Le mis en cause a été interpellé et se trouvait samedi matin en garde à vue.

Une enquête a été ouverte du chef d'homicide volontaire et confiée au commissariat de Saint-Nazaire en cosaisine avec la police judiciaire de Nantes.