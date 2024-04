Refus d'obtempérer : un policier municipal blessé près de Strasbourg

Un policier municipal a été blessé lundi à Schiltigheim, en banlieue de Strasbourg, par un adolescent qui lui a foncé dessus en motocross avant d'être interpellé, a-t-on appris mardi de la police et de la mairie. L'incident s'est produit à 16h30, à l'heure de la sortie des classes, devant le collège Leclerc, lorsque des policiers municipaux ont tenté d'arrêter un adolescent conduisant une motocross "non homologuée", a expliqué à l'AFP Constant Espargilière, chef de cabinet de la maire de Schiltigheim.

"Un premier agent lui a fait signe de s'arrêter, sans succès. Il a poursuivi sa course. Un autre agent s'est mis en travers de sa route et la personne lui a foncé dessus", a poursuivi le chef du cabinet, précisant que le motard, un adolescent de 17 ans, avait été interpellé. Il a été placé en garde à vue, a indiqué la police du Bas-Rhin.

Une "agression inqualifiable"

Transportée à l'hôpital lundi, la victime souffre de dermabrasions et d'une "suspicion de fracture du poignet" et doit passer des examens complémentaires mardi, a indiqué Constant Espargilière. Le député (Renaissance) du Bas-Rhin Bruno Studer a dénoncé dans un communiqué une "agression inqualifiable" et appelé à une "réponse judiciaire de la plus grande fermeté".

"Ces images qui s'enchaînent les unes après les autres sont insupportables! 75 refus d'obtempérer par jour! Combien faudra-t-il de morts ou de blessés pour prendre les mesures qui s'imposent face à cette impunité quotidienne ?", a aussi réagi le secrétaire général du syndicat Alliance, Fabien Vanhemelryck, en publiant une vidéo de l'incident sur le réseau social X.