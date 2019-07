Pyrénées-Orientales : une jeune femme tuée, son corps découvert dans un cimetière

Le village d’Estagel, situé près de Perpignan, est sous le choc. Le corps d’une jeune femme de 18 ans a été découvert dimanche matin dans le cimetière de cette commune d’environ 2.000 habitants. La victime aurait été vraisemblablement tuée, selon des informations du journal L’Indépendant, confirmées à Europe 1.

Elle s'était rendue au bal des pompiers

Cette jeune femme s’est rendue samedi soir à la fête des pompiers, accompagnée de ses parents. Ces derniers se sont inquiétés quand ils ont perdu la trace de leur fille. "Vers 2h-2h15 on a entendu des gens chercher leurs enfants, comme plein d’autres. On ne s’est pas imaginé cela. Ce sont des gens du village, qui y sont depuis quelques années", a assuré un habitant interrogé par Europe 1. Les parents ont alors prévenu les gendarmes.

Le corps de la jeune femme a été découvert vers 11 heures par un visiteur qui se rendait dans le cimetière, selon L’Indépendant. Une autopsie doit être pratiquée ultérieurement. Les circonstances exactes du décès ne sont pas connues pour le moment.

La famille prise en charge

Selon les témoignages recueillis par notre reporter présent sur place, la jeune femme faisait plus jeune que son âge et "ressemblait davantage à un enfant qu’à une femme de 18 ans". Réservée et discrète, elle se promenait souvent avec un casque audio sur la tête, selon des habitants sous le choc. La famille de la jeune femme a été prise en charge par une cellule de soutien psychologique.