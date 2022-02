Affaire Maëlys : la personnalité clivée de Lelandais et sa mythomanie au coeur du procès

Le verdict du procès de Nordahl Lelandais est attendu vendredi, après l'audition des psychologues et psychiatres qui se poursuit ce mardi. Pour l'instant, ils sont d'accord sur un point : sa personnalité. L'ancien maître chien est jugé dans l'affaire de la petite Maëlys, disparue dans la nuit du 26 au 27 août 2017 lors d'un mariage en Isère.

Derrière la carapace de l'accusé se cache en réalité une double personnalité. Cela veut dire que dans sa tête, Nordahl Lelandais est capable de mettre la part sombre de sa personnalité de côté et de faire comme si ses actes n'avaient pas existé. Ce qui lui permet de ne pas totalement s'effondrer, de ne pas développer un trouble dépressif ou suicidaire.

En résumé, relater les faits ne lui fait pas du bien, estime un psychiatre. L'accusé se protège et pour cela, il adopte des logiques de dissimulation. Sa mythomanie est constante, a expliqué une experte. Nordahl Lelandais a même "simulé une hallucination le soir des faits". Il dit qu'il voit Arthur Noyer sur le visage de Maëlys, raison de sa panique et de ses coups. Un récit non crédible pour le psychiatre.

Selon lui, Nordahl Lelandais présente une dangerosité criminologique du fait de la dimension perverse de sa personnalité. L'intéressé s'est engagé à faire un long travail sur lui-même. "J'ai compris qu'il fallait que je reprenne depuis le début", a-t-il simplement déclaré.