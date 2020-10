Affaire Mouzin : une reconstitution avec Michel Fourniret pour tenter de retrouver le corps

17 ans après la disparition d'Estelle Mouzin à Guermantes en Seine-et-Marne, la juge d'instruction en charge du dossier organise un transport inédit sur les lieux en présence de Michel Fourniret et de sa compagne de l’époque, Monique Olivier. "Notre objectif est de savoir où est le corps d’Estelle", lance Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle Mouzin.

Prenant part à cette reconstitution retraçant le parcours d’Estelle, l’avocat explique que celle-ci se tiendra de nuit. Elle devrait conduire le groupe dans une longue déambulation dans les rues de Guermantes, en passant notamment par l'école d'Estelle, pour voir "tous les lieux possibles où aurait pu se cacher Michel Fourniret".

Susciter la parole de Michel Fourniret

Tous se demandent comment le tueur en série a enlevé la fillette. Mais en prenant part à cette mise en situation, enquêteurs, famille et avocats espèrent surtout voir la langue de Michel Fourniret se délier et ainsi récolter quelques indices sur l'emplacement du corps. "Souvent, quand on place Michel Fourniret et Monique Olivier sur place, il y a des moments de colère et d’expression qui permettent de capter une vérité", explique l’avocat de la famille.

"A chaque étape, des questions vont être posées aux uns, aux autres sur leur rôle, sur ce dont ils se souviennent, sur les éléments qu’ils peuvent apporter." Pour Didier Seban, tout doit être fait pour permettre de faire éclater la vérité et retrouver le corps d'Estelle.