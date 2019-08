Pornichet : une adolescente meurt lors d'une sortie en bouée tractée

Une adolescente de quinze ans a été tuée mercredi lors d'une sortie en mer à bord d'une bouée tractée au large de Pornichet, en Loire-Atlantique. Elle a été secourue et ramenée à terre moins d'une demi-heure après le signalement de l'accident en fin d'après-midi, mais est morte quelques minutes plus tard, a rapporté la préfecture maritime de l'Atlantique. L'accident est survenu à 2 kilomètres au sud-ouest de Pornichet, une station balnéaire de la côte Atlantique située entre La Baule et Saint-Nazaire.

C'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Étel, dans le Morbihan, qui a reçu l'alerte indiquant qu'"une jeune fille de quinze ans qui était à bord d'une bouée tractée par une vedette est coincée dans l'hélice de celle-ci", détaille la préfecture dans son communiqué. Elle aurait succombé à une hémorragie, indique Ouest-France.

Le bateau saisi par les enquêteurs

Selon les premiers éléments de l'enquête, dévoilés par Le Parisien, la jeune fille était en train de remonter à bord du bateau de loisirs loué par sa famille lorsque le navire a redémarré. La victime aurait alors été déséquilibrée et serait tombée à l'eau près de l'hélice. La préfecture ajoute que l'utilisation de la bouée tractée ne serait pas en cause.

"On est sous le choc, c'est dramatique", a confié au Parisien une employée de la société de location du bateau. "On sait simplement qu'une enquête est en cours. Le bateau a été saisi par les enquêteurs. Il s'agirait d'une erreur de pilotage. Il s'agissait d'une location de particuliers avec bouée pour l'après-midi. Il n'y avait donc pas de professionnel. On explique tous les conseils de sécurité, et le moteur, c'est le premier point de vigilance. Le père a le permis bateau. Ça fait 30 ans que je travaille ici, c'est le premier accident mortel. Hier (mercredi), le temps était calme et la météo bonne."