Pierre Palmade placé en garde à vue après l'accident de Seine-et-Marne

L'humoriste Pierre Palmade a été placé en garde à vue mercredi, à la suite du grave accident de la route qu'il a provoqué vendredi dernier en Seine-et-Marne sous l'emprise de la cocaïne, a indiqué à l'AFP le procureur de Melun, Jean-Michel Bourlès. "Monsieur Palmade a été placé en garde à vue à 13h55", a déclaré Jean-Michel Bourlès sans préciser le lieu de sa garde à vue. Cet accident a fait trois blessés graves : une femme enceinte de 27 ans qui a perdu son bébé, un homme de 38 ans et un enfant de 6 ans.

Les circonstances de l'accident encore indéterminées

Selon les premiers éléments de l'enquête communiqués par le magistrat, le véhicule conduit par Pierre Palmade, qui avait consommé de la cocaïne, a percuté vendredi vers 19 heures près de Villiers-en-Bière, dans le sud de la Seine-et-Marne, pour une raison encore indéterminée, un véhicule qui venait en face. L'humoriste, âgé de 54 ans, et les trois occupants de l'autre véhicule, un homme, son enfant de 6 ans et sa belle-sœur, qui a perdu son bébé, ont été grièvement blessés.

Le parquet de Melun a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants.

Le deuxième passager s'apprêterait à se rendre

Dans la matinée, un des deux hommes soupçonnés de s'être enfuis de la voiture de Pierre Palmade après l'accident a été placé en garde à vue et le second devrait prochainement se rendre aux enquêteurs, selon des sources policières et proches du dossier. Le premier, un Marocain de 33 ans inconnu des services de police, a été interpellé à l'aube chez une femme qui le logeait à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Son hébergeuse a aussi été arrêtée.

L'avocat de l'autre homme, qui se présente comme le deuxième passager en fuite, a appelé les enquêteurs pour dire que son client allait se rendre. Des témoins de l'accident avaient rapporté que deux hommes avaient pris la fuite après la collision. Selon ces témoins, les deux hommes étaient âgés d'une vingtaine d'années. Lundi, la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chaize, leur avait demandé de "se rendre" pour "expliquer les faits".

Comprendre les raisons de la fuite des deux passagers

Leurs auditions doivent permettre aux enquêteurs de comprendre les raisons de leur fuite et ce qu'ils ont fait après l'accident, alors que la perquisition au domicile de Pierre Palmade, à Cély-en-Bière en Seine-et-Marne, n'a pas permis la saisie de stupéfiants. "Pourquoi cet individu a fui le lieu de l'accident alors que trois individus étaient en état de danger absolu ? Est-ce que c'était pour dissimuler des preuves, de la drogue ?", s'est interrogé sur BFMTV Mourad Battikh, l'avocat des victimes, après l'arrestation du premier suspect à Clichy. Les deux hommes seront aussi interrogés sur les circonstances de l'accident et sur les heures qui l'ont précédé.

Mercredi matin, deux des trois victimes de l'accident "étaient encore en réanimation", selon leur avocat Me Mourad Battikh. Le conducteur "a subi sept opérations" alors que son fils, "défiguré", "est alimenté par une sonde", a détaillé l'avocat. La troisième victime, une femme de 27 ans, belle-soeur du conducteur, attendait "son premier enfant", "une petite fille", qu'elle a perdu. Cette dernière rendait visite à "sa belle-famille à Villiers-en-Bière", selon Me Battikh.

Pierre Palmade, également blessé dans l'accident, était hospitalisé au Kremlin-Bicêtre. Il a exprimé sa "honte" et est prêt à assumer "les conséquences de ses actes", a déclaré mardi sa soeur Hélène Palmade dans un communiqué. Pierre Palmade avait été condamné en 1995 pour consommation de cocaïne. En 2019, il avait été placé en garde à vue pour usage et acquisition de stupéfiants après avoir été faussement accusé de viol.