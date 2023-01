Paris : une femme poignardée dans une université, un homme interpellé

Une jeune femme a été blessée à l'arme blanche mercredi à l'Université Paris-Cité, boulevard Saint-Germain, dans le centre de la capitale, et son agresseur présumé interpellé, a indiqué une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien. Le parquet de Paris a confirmé qu'une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et confiée à la police judiciaire (3e district) et qu'un homme a été placé en garde à vue.

Poignardée en sortant d'un ascenseur

Le pronostic vital de la victime est engagé, a-t-il précisé, ajoutant avoir saisi l'association Paris Aide aux victimes. "Suite à l'agression de l'une de nos étudiantes sur le campus Saint-Germain-des-Prés, l'université est sous le choc", a tweeté l'établissement. "La cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris est sur place".

La jeune femme a été poignardée à l'arme blanche alors qu'elle sortait d'un ascenseur, aux alentours de midi, a indiqué une source policière. Il s'agirait d'un différend d'ordre privé, selon les premiers éléments de l'enquête.