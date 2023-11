Paris : un adolescent en garde à vue pour l'agression d'un homme dans le métro en tenue de rabbin

Un mineur qui dit être né en 2009 a été placé en garde à vue mercredi après avoir agressé un homme en tenue religieuse juive dans le métro à Paris, a indiqué jeudi le parquet, confirmant une information de BFMTV. L'adolescent a été placé en garde à vue au commissariat du 16e arrondissement pour violences volontaires aggravées par deux circonstances, dont l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion.

Selon une source policière et le parquet, l'homme, portant les signes distinctifs de la religion juive, a été agressé mercredi en début d'après-midi dans les couloirs de correspondance du métro entre les stations La Chapelle et Gare du Nord. L'agresseur lui a parlé en langue arabe et lui a porté un coup de pied dans le dos, selon la source policière.

La victime a déposé plainte

Les policiers de la brigade des réseaux ferrés, en possession du signalement de l'auteur visible sur les images des caméras de vidéoprotection de la station, l'ont repéré et interpellé.

La victime, non blessée, a déposé plainte, a précisé la source policière. Le mis en cause étant mineur, c'est le parquet de son domicile qui sera compétent pour poursuivre l'enquête, a ajouté le parquet, précisant qu'à ce stade son adresse n'était pas précisément établie.