Oise : des clients en terrasse fauchés par un chauffard

Un spectaculaire accident s’est produit jeudi soir à Laigneville, dans l’Oise. Un automobiliste ivre qui fonçait à grande vitesse à travers la commune vers 22h30 a perdu le contrôle de la voiture et effectué des tonneaux avant de finir sa course contre un pub, fauchant deux clients au passage, selon les informations recueillies par Europe 1, confirmant celles du Bonhomme Picard.

Le chauffard sous l'emprise de l'alcool au moment des faits

Installé en terrasse, un homme de 38 ans a été très grièvement blessé et transporté d’urgence à l’hôpital de Creil. Un second client âgé de 31 ans a été plus légèrement blessé. Le chauffard, âgé de 39 ans et blessé à la tête, a été soigné puis placé en garde à vue à la gendarmerie chargée de l’enquête. Selon les premiers éléments de l’enquête, il était sous l’emprise de l’alcool au moment des faits, le test d’alcoolémie pratiqué s’est révélé positif.