Nord : une femme décède dans l'incendie d'un entrepôt désaffecté

Une femme d'une quarantaine d'années a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi dans l'incendie d'un entrepôt désaffecté de Pérenchies, dans le Nord, près de Lille, a-t-on appris de sources concordantes. Les pompiers ont indiqué être intervenus vers 23 heures, alors que le feu avait déjà ravagé environ 400 des 1.000 m2 de cet entrepôt "connu pour être squatté".

Un homme légèrement blessé

Sur place, ils ont découvert un homme légèrement blessé et, dans le brasier, le corps carbonisé d'une femme d'une quarantaine d'années, selon la police. Les opérations de recherche ont mobilisé jusqu'à une cinquantaine d'hommes et se sont poursuivies durant la nuit, notamment à l'aide d'une équipe cynotechnique. Aucune autre victime n'a été découverte et le bâtiment s'est effondré au total sur 600 m2. Selon la DDSP du Nord, chargée de l'enquête, cet entrepôt appartient à l'entreprise DMI (Direct meubles international).