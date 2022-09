Nord : un homme de 26 ans en garde à vue après un homicide par balle

Une personne a été placée en garde à vue après la mort par balle samedi soir d'un homme de 22 ans à Wasquehal (Nord), a-t-on appris dimanche auprès du parquet de Lille. L'homme "a été tué par balle vers 22 heures avenue du Grand Cottignies à Wasquehal", en périphérie de cette ville de la métropole lilloise, a précisé le parquet à l'AFP, ajoutant qu'une enquête avait été "aussitôt ouverte pour meurtre".

Des blessures au dos et à la tête

L'homme a été blessé "par balle dans le dos et à la tête" et est décédé sur les lieux "en dépit des soins" prodigués par les secours, a indiqué une source policière à l'AFP. La victime est "défavorablement connue de la police", a-t-elle ajouté. Selon cette source, "des témoins ont évoqué deux individus qui auraient pris la fuite à pied", l'un a été interpellé, mais l'autre "n'a pas été retrouvé". "Une personne âgée de 26 ans a été interpellée et placée en garde à vue", a confirmé le parquet.