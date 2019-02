Nice : une mère de famille poignardée par son ex-compagnon devant une école

Une femme qui déposait son ou ses enfants à l'école ce jeudi matin à Nice dans les Alpes-Maritimes a été poignardée par son ex-compagnon et son pronostic vital est engagé, a-t-on appris de sources policières.

Touchée à la gorge et dans le dos. L'agression a eu lieu avant 8h30, devant l'école Nikaïa située en plein centre-ville, à deux pas de la mairie, a précisé une de ces sources, confirmant une information de Nice-Matin. Selon les premiers éléments rapportés par la police, il était 8h28 quand "un individu casqué qui se tenait au milieu d'un groupe de parents devant la grille de l'école s'est dirigé vers une femme pour lui porter plusieurs coups de couteau". Le pronostic vital de la victime, touchée à la gorge et dans le dos, est engagé jeudi en fin de matinée, a ajouté une autre source policière, précisant que la femme blessée, comme son agresseur, sont tous les deux de nationalité géorgienne.

L'agresseur en garde à vue. Née en 1988, la victime a été transportée à l'hôpital Pasteur. Son ex-compagnon, né en 1984, a pris la fuite mais a été interpellé par la police municipale et se trouve actuellement en garde à vue. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la sûreté départementale.

Des psychologues vont prendre en charge les enfants. L'agression, qui a eu lieu au moment de l'entrée en cours des enfants cette école élémentaire, s'est déroulée sous les yeux de certains d'entre eux et du groupe de parents présent devant l'établissement. "Un individu a attaqué au couteau une femme devant l'école Nikaia. Ce serait un conflit familial. Il a été interpellé par la @PMdeNice. Des psychologues vont se rendre à l'école pour prendre en charge les enfants et personnes choqués", a réagi sur Twitter le maire LR de Nice Christian Estrosi, qui se rendra sur place à la mi-journée.

155 victimes, femmes et enfants, en 2018. Cent trente femmes sont mortes en 2017 en France sous les coups de leur compagnon, ex-conjoint ou petit ami, contre 123 en 2016, selon des données communiquées par le ministère de l'Intérieur. Sur ces 130 femmes, 109 formaient un couple stable avec leur meurtrier, et 21 ont été tuées par un petit ami, un amant ou une relation épisodique. À ces chiffres, il faut ajouter 25 enfants tués dans le cadre de violences conjugales, et 151 tentatives d'homicides au sein du couple.