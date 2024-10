Nevers : Un homme tué par balle, un possible lien avec un trafic de drogue

Un homme a été tué par balle dimanche à Nevers, et huit personnes interpellées. La victime était impliquée dans un trafic de drogue, selon une source proche du dossier. L'homme, dont l'âge n'a pas été révélé, a été blessé par arme à feu dimanche entre 20h et 21h, avant d'être "rapidement" emmené en voiture par un autre individu, a indiqué à l'AFP la procureure Anne Lehaître.

Huit personnes interpellées

Peu après, l'hôpital de Nevers signalait l'arrivée de ce blessé, qui est décédé dans la soirée de dimanche, a-t-elle précisé, confirmant une information de Franceinfo. Dans la foulée, huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire, ainsi que violences et détentions d'armes. "On ne peut pas exclure l'hypothèse d'un règlement de comptes dans le cadre d'infractions à la législation sur les stupéfiants", a ajouté Mme Lehaître.

L'enquête a été confiée à la Direction départementale de la police nationale de la Nièvre (DDPN 58) en co-saisine avec le Service interdépartemental de police judiciaire d'Auxerre (SIPJ 89).