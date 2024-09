Nantes : ce que l'on sait du lycéen de 17 ans mis en examen pour apologie du terrorisme

Une rentrée agitée pour ce lycée de Rezé, près de Nantes. Un jeune homme de 17 ans a été mis en examen vendredi pour apologie du terrorisme et menace de mort, alors qu'il avait indiqué sur un réseau social qu'il voulait planter une enseignante à la jugulaire, en s'affichant comme adepte du mouvement État islamique. Jeudi dernier, il avait également mimé en classe l'utilisation d'une arme à feu visant cette même professeure.

Un drapeau de l'État islamique retrouvé au domicile du lycéen

Ce lycéen n'a pourtant aucun antécédent judiciaire. Il n'est pas répertorié au Taj, le fichier où sont inscrites les différentes condamnations d'un individu. Il n'est pas non plus connu des renseignements territoriaux pour radicalisation. En revanche, lors de son interpellation, les enquêteurs ont trouvé chez lui un drapeau de l'État islamique, deux couteaux et un pistolet d'airsoft.

Selon le parquet de Nantes, les premières exploitations de l'ordinateur et du téléphone du garçon ont permis de retrouver des communications sur les réseaux TikTok et Telegram, dans lesquelles il diffuse des actions violentes de l'État islamique.

Le jeune homme déféré devant un juge d'instruction

Sa garde à vue a été levée. Il a été déféré devant un juge d'instruction. Ce samedi à la mi-journée, le parquet de Nantes reste en charge de l'affaire. Mais le parquet national antiterroriste se dit être "en observation". L'enquête a, elle, été confiée au groupe de lutte antiterroriste de la police judiciaire de Nantes.