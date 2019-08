Mulhouse : un homme incarcéré pour des violences mortelles sur son bébé

Un père de famille de 30 ans, soupçonné de violences sur son garçonnet âgé de 11 mois, mort samedi dans une clinique à Mulhouse, a été mis en examen et incarcéré lundi, a appris l'AFP de sources concordantes.

Les parents interpellés à l'hôpital

Le garçonnet est mort samedi matin, une heure après sa prise en charge dans le service des urgences d'une clinique à Mulhouse, où ses parents l'avaient conduit, en arrêt cardio-respiratoire, pour des troubles respiratoires. Les parents, qui ne vivent plus ensemble, ont été interpellés à l'hôpital et placés en garde à vue.

Selon leurs explications, le père avait récupéré samedi matin son enfant pour la journée chez sa mère. Après l'avoir installé dans son véhicule, il avait remarqué que son fils présentait des troubles respiratoires. "Il se serait arrêté et l'aurait pris en main pour voir ce qui n'allait pas. Il l'aurait peut-être mal pris en main, il y aurait eu un mauvais geste", a précisé l'avocat du suspect, Alex Civallero.

"Registre de l'accident"

"L'enfant convulsait. Il a essayé de lui faire un massage et du bouche-à-bouche, mais son état ne s'améliorait pas", a-t-il ajouté. "Pour mon client, nous sommes dans le registre de l'accident et certainement pas dans le geste volontaire", a souligné Me Civallero.

Le père est alors retourné au domicile de son ex-compagne, puis ils se sont rendus aux urgences. La garde à vue de la femme, âgée de 40 ans et mère d'autres enfants nés de différentes unions, a été levée dimanche en fin d'après-midi.