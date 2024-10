Mort du rugbyman Aramburu : deux militants d'ultradroite renvoyés aux assises pour assassinat

Des juges d'instruction ont ordonné vendredi un procès pour assassinat contre deux militants d'ultradroite, Loïk Le Priol et Romain Bouvier, accusés d'avoir tué par balles l'ancien international de rugby argentin Federico Martin Aramburu en mars 2022 à Paris, a appris l'AFP auprès du parquet.

"Au terme d'une instruction pendant laquelle les mis en examen ont tenté de se défausser de leurs terribles responsabilités, la famille de Federico Martin Aramburu est soulagée que le parquet de Paris ait donné l'exacte qualification aux faits dont il a été victime", avait réagi début août Yann Le Bras, qui défend la famille de l'ex-joueur. Le parquet de Paris avait alors requis le renvoi aux assises de Loïk Le Priol et Romain Bouvier.

Militants d'ultradroite

Loïk Le Priol, 30 ans, et Romain Bouvier, 33 ans, connus pour appartenir à la mouvance d'ultradroite et déjà condamnés pour des violences, sont accusés d'avoir "volontairement donné la mort à Federico Martin Aramburu (...) en tirant contre lui plusieurs projectiles avec une arme à feu, dans des zones vitales et de dos (...) avec préméditation", précise le parquet. Ils comparaîtront également pour violence aggravée en réunion et avec arme au préjudice de Shaun Hegarty, ancien joueur de rugby qui accompagnait ce soir-là la victime, et détention d'arme.

Deux autres personnes seront jugées à leurs côtés par la cour d'assises de Paris : Lyson R., la compagne de Loïk Le Priol présente lors des faits, pour notamment complicité d'assassinat et un homme de 35 ans pour soustraction de criminel, suspecté d'avoir aidé Romain Bouvier dans sa fuite après les faits, ajoute le parquet. Les avocats en défense et en partie civile contactés par l'AFP n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Un "projet prémédité"

Au matin du 19 mars 2022, Federico Martin Aramburu, 42 ans, était en compagnie de Shaun Hegarty, dans un bar situé boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement de la capitale. Ils devaient se rendre le soir même au Stade de France pour le match France-Angleterre du Tournoi des Six nations. Après une altercation avec Loïk Le Priol et Romain Bouvier, les deux hommes avaient quitté l'établissement à pied.

Ils ont été rejoints par les deux militants d'ultradroite, qui ont tous deux tiré sur l'ex-Puma lors de deux scènes distinctes, le blessant mortellement. Les juges d'instruction ont suivi les réquisitions du parquet rendues début août. Dans son réquisitoire, consulté par l'AFP, le parquet estimait que "les deux scènes de tirs de Romain Bouvier et de Loïk Le Priol (s'inscrivaient) en réalité dans une seule scène unique de violences, qui est la mise en œuvre du projet prémédité".

Federico Martin Aramburu, ancien centre ou ailier de Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) ou Dax (2008-2010), comptait 22 sélections avec l'Argentine. Depuis sa retraite sportive, il vivait à Biarritz et travaillait pour une entreprise de tourisme.