Mort d'Émile : au Haut-Vernet, tout le village suit les avancées de l'affaire

La découverte du crâne et de quelques vêtements du petit Emile donnent certes quelques indications, mais rien ne permet d'expliquer comment ce garçonnet de deux ans et demi a disparu puis trouvé la mort début juillet, dans un minuscule hameau des Alpes-de-Haute-Provence. "Ces seuls os ne permettent pas de dire quelle est la cause de la mort d'Emile", a concédé le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, lors d'un point presse mardi.

Et "entre la chute, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre", a insisté le magistrat, dans sa première intervention face à la presse dans un dossier d'où rien de concret n'avait émergé jusqu'à jeudi, quand les événements se sont précipités.

"Je ressens une certaine frustration"

Cette première conférence de presse a été suivie de près par les habitants du Vernet. À 18 heures, lorsque le procureur prend la parole, presque tout le village est à l'écoute. Après avoir entendu les explications des autorités, Mathilde réagit : "Je ressens une certaine frustration. On est sans cesse ballotés d'une position à une autre. En tout cas, moi, je n'ai pas le sentiment d'être plus avancée sur une piste à privilégier".

À ses côtés, dans le salon, son mari, Robert, se pose aussi beaucoup de questions. "On imagine que le corps a dû glisser avec les fortes pluies, la neige, les buissons et les cavités. Si on voit que les vêtements ne sont pas au même endroit, c'est qu'il y a eu forcément un ruissellement. L'enfant était peut-être plus haut. C'est possible d'être passé à côté", poursuit-il.

"On se refait le film"

Annabelle, une amie, redoute la piste criminelle : "Pour moi, elle est loin d'être écartée. Là-haut, il y a quand même eu 800 bénévoles. Alors oui, on a pu peut-être passer à côté mais comment une caméra thermique a-t-elle pu passer à côté ? Comment des chiens ont pu passer à côté ? Le soir, quand on s'endort, on se refait tous le film, on a tous nos théories et nos avis".

Et ces jeunes habitants du village avouent avoir peur de ne jamais connaître la vérité.