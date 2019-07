Meuse : un homme tué par balle à Verdun

Un homme de 39 ans a été tué par balle mercredi à Verdun et une enquête pour homicide ouverte afin de retrouver l'auteur du tir, a-t-on appris auprès du procureur de la République de cette ville, Guillaume Dupont.

L'homme a "été touché par balles dans un appartement" et "est décédé lors de son transfert à l'hôpital", a indiqué M. Dupont à l'AFP, confirmant une information de L'Est Républicain. Une enquête du chef d'homicide a été confiée à la police judiciaire de Nancy, a ajouté le procureur, qui n'a pas souhaité communiquer plus avant sur le dossier.

Des riverains interrogés par L'Est Républicain ont évoqué un possible règlement de comptes en lien avec un trafic de stupéfiants, le quartier dans lequel l'homicide a eu lieu, en début d'après-midi, étant "réputé pour être un lieu de deal".