Lyon : un homme abattu en pleine rue, le tireur en fuite

Un homme de 31 ans a été tué par balles dimanche après-midi dans le quartier de la Duchère à Lyon, lors d’un probable règlement de comptes. Malgré l’intervention des secours, la victime n’a pas survécu. Le tireur est en fuite et une enquête a été ouverte, tandis que la sécurité a été renforcée dans le secteur.

Un homme de 31 ans a été tué par balles dimanche en fin d'après-midi à Lyon au cours d'un règlement de comptes, et le tireur est en fuite, a appris l'AFP de sources concordantes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les faits se sont déroulés dans le 9e arrondissement, quartier de la Duchère vers 17H45, et les pompiers sur place ne sont pas parvenus à réanimer la victime, selon une source proche du dossier, confirmant une information du Progrès.

Une enquête ouverte

Il a été atteint par deux balles dans le thorax, selon le quotidien local. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête et la présence policière a été renforcée dans le quartier, a précisé la préfecture à l'AFP.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Nous mobilisons dès à présent, aux côtés de la préfecture et de la police nationale, nos forces de police municipale pour retrouver l'auteur et assurer la sécurité des habitantes et habitants du quartier", a indiqué le maire Grégory Doucet sur Bluesky.

"La Ville de Lyon mettra à disposition ses images de vidéosurveillance", a-t-il par ailleurs affirmé, précisant que la victime a été tuée lors d'un "règlement de comptes". Samedi, un homme d'une vingtaine d'années a été légèrement blessé par balles dans le 3e arrondissement de Lyon, quartier de la Guillotière, donnant lieu à une interpellation.