Lorraine : décès d'un ouvrier écrasé par une grue dans une centrale thermique EDF

Un ouvrier de 31 ans est mort écrasé lundi après-midi par la chute d'une grue sur le site d'une ancienne centrale au charbon d'EDF à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, a-t-on appris après d'EDF.

L'accident est survenu vers 15h sur le site de cette centrale thermique en déconstruction depuis quelques années, selon cette même source. La grue, qui était "en train d'être mise en place", a subitement "chuté et a heurté une personne qui travaillait pour une entreprise prestataire" intervenant sur le chantier, a-t-on expliqué, confirmant une information du site internet du quotidien régional L'Est Républicain. La victime se trouvait alors avec un salarié d'EDF qui n'a pas été touché physiquement, a-t-on précisé. Très choqué, il a toutefois été hospitalisé, a-t-on ajouté.

Cinq personnes choquées, une cellule psychologique mise en place

Les secours, arrivés rapidement sur place, "n'ont pu que constater le décès" de la victime, a-t-on ajouté. Une cellule psychologique a été mise en place, selon EDF. Cinq personnes choquées ont été prises en charge par cette cellule, selon L'Est Républicain. Une enquête a été ouverte, selon EDF. Mise en service entre 1963 et 1969, la centrale au charbon de Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été progressivement arrêtée entre 1995 et 2014 et fait actuellement l'objet de travaux de déconstruction, selon EDF. Elle a été remplacée par une centrale à cycle combiné gaz, construite juste à côté.