Lorient : une collégienne mise en examen après une agression au cutter

Une collégienne de 13 ans a été mise en examen après avoir agressé au cutter une autre collégienne de 14 ans et placée sous contrôle judiciaire, a indiqué dimanche le parquet de Lorient.

Des coups de cutter au coude, à l'épaule et à la poitrine. L'agression s'est produite jeudi 7 mars dans la rue, devant le collège Henri Wallon de Lanester, près de Lorient, dans le Morbihan. Une collégienne a frappé au cutter une autre collégienne, la blessant au coude, à l'épaule, et à la poitrine, a indiqué Michaël Giraudet, vice-procureur de Lorient, confirmant des informations de la presse locale. La victime a été prise en charge par les pompiers et conduite à l'hôpital du Scorff, à Lorient. L'auteure des coups de cutter, qui s'était enfuie, a été interpellée vendredi soir et mise en examen samedi pour violences volontaires ayant entraîné une interruption totale de travail de plus de 8 jours.

L'adolescente encourt cinq ans de prison. Elle a interdiction de se rendre dans la commune de Lanester et a été conduite dans un établissement éducatif situé hors du département. "Ces violences sont triplement aggravées par l'usage d'une arme, le fait que la victime a moins de 15 ans et que les faits ont été commis aux abords d'un établissement scolaire", a précisé le parquet. D'après les premiers témoignages, un conflit entre les adolescentes qui s'est amplifié sur les réseaux sociaux serait à l'origine de l'agression. L'auteure des coups encourt 5 ans de prison.