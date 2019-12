Lille : un "engin explosif artisanal" projeté contre des policiers, pas de blessé

Un "engin explosif artisanal" a été projeté au sol mardi à la mi-journée en direction de policiers qui sécurisaient la gare de Lille-Flandres et a explosé sans faire de blessé, a annoncé le directeur départemental de la Sécurité publique (DDSP) du Nord.

Une "petite explosion"

"Les policiers ont écarté les passants et se sont eux-mêmes écartés. L'engin, une bouteille, a ensuite explosé sur le parvis de la gare sans faire de blessé", a déclaré à l'AFP Jean-François Papineau, en précisant qu'une enquête avait été ouverte par le procureur de la République de Lille. Une autre source policière a ensuite indiqué que l'engin projeté était "une petite bouteille, du type bouteille d'eau de 50 cl" et elle a entraîné "une petite explosion".

Aucune interpellation

"Ça n'a rien d'inquiétant outre mesure", a-t-on ajouté en précisant que l'enquête était en cours et qu'aucune interpellation n'avait pour l'heure eu lieu. Il s'agit d'un "engin très artisanal", a déclaré pour sa part une autre source. Vers 15 heures, l'ambiance était redevenue calme aux abords de la gare de Lille-Flandres, devant laquelle est passé dans l'après-midi le cortège de la manifestation contre la réforme des retraites.

Selon des sources policières non loin de la gare, les forces de l'ordre reçoivent "régulièrement des engins de ce type" dans des manifestations et, après cette explosion, "tout est rapidement revenu à la normale".