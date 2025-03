«Les Français sont des sales chiens» : 18 mois de prison pour l’Algérien qui menaçait de «couper des têtes»

Un trentenaire algérien a menacé de mort des clients au centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines, des forces de l’ordre et le personnel hospitalier. Au cours de son audition devant les policiers, il a déclaré que les Français étaient "des sales chiens". Il a été condamné à 18 mois de prison avec mandat de dépôt.





Un an et demi de prison et un mandat de dépôt. Mohammed K., 31 ans, dort désormais en prison, a appris Europe 1 ce lundi. Cet Algérien en situation régulière, ingénieur de formation, avait menacé des clients du centre commercial de Saint-Quentin-en-Yvelines le 26 février dernier en disant qu’il allait commettre un attentat et couper des têtes. Mis au sol par des passants, puis interpellé par les policiers, il s’en est pris ensuite aux fonctionnaires de police, comme l’avait rapporté Actu 17 mercredi dernier.

Des propos qualifiés comme étant de "la rigolade"

Diabétique, il était alors transporté à l’hôpital où il réitérait ses menaces à l’encontre d’une cadre de santé. Il les menaçait de de "leur couper la tête" et que cela "finirait dans un bain de sang". Au cours de son audition devant les policiers, il tenait alors ces propos : "Les Français sont des sales chiens, Allahu Akbar."

En fin de garde à vue, il a fini par reconnaître partiellement les faits, mais nuançait que ses propos étaient de "la rigolade". L’expertise psychiatrique a indiqué qu’il était accessible à une sanction pénale et que son discernement n’avait pas été aboli ou altéré. Il a été déféré et présenté en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Versailles où il a été condamné jeudi dernier à 18 mois de prison dont 6 mois avec sursis et un mandat de dépôt délivré à l'audience.