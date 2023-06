Le succès du camping-car, une aubaine pour le secteur du tourisme

Plus d'un million et demi de vacanciers voyageront à bord de leur camping-car cet été et l'immense majorité d'entre eux resteront dans l'Hexagone. Depuis quelques années, cette maison mobile attire de plus en plus les Français afin de visiter plus efficacement l'intérieur du pays. Olivier Coudret, directeur général de Camping-Car Park, revient au micro d'Europe 1, sur les régions qui ont plus la cote que les autres. Parmi les gagnantes : la Bretagne.

Plus d'1,3 milliard d'euros injecté dans l'économie

"Elle reste la destination privilégiée des camping-caristes, notamment devant l'ensemble des autres destinations telles que la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie", a confié Olivier Coudret. Pour faire face à la demande grandissante, certains maires préparent au mieux le terrain. C'est le cas d'Yves Bleunven, le maire de Grand-Champ, dans le Morbihan. Ce dernier a installé une aire pour les camping-cars il y a trois ans. Et l'attractivité a été ressentie "dès son démarrage".

"Au mois de mai nous avons reçu 350 camping-cars, quand au mois de mai l'année dernière nous en avions 110", a expliqué Yves Bleunven au micro d'Europe 1. La dépense moyenne quotidienne du camping-cariste s'élève entre 50 et 70 euros. Une manne financière conséquente pour les communes mais aussi pour les commerçants et l'ensemble du secteur touristique. En 2022, ces vacanciers ont rapporté plus de 1,3 milliard d'euros.