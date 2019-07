Le corps retrouvé à Nantes pourrait être celui de Steve : "Pour la famille, c’est une nouvelle extrêmement importante"

REPORTAGE

Le corps retrouvé lundi dans la Loire est très probablement celui de Steve, ce jeune homme de 24 ans disparu le soir de la Fête de la musique à Nantes, après une intervention controversée de la police. Ce cadavre a été découvert non loin du lieu de la disparition du jeune homme. Si l’autopsie confirme son identité, c'est un élément déterminant pour l'enquête évidemment mais aussi pour la famille dans l'angoisse depuis plus d'un mois.

"À ce stade un certain nombre d’éléments permettent de penser que ce corps est celui de Steve Caniço", affirme au micro d’Europe 1 Cécile de Oliveira, l’avocate de la famille du jeune disparu. "Pour la famille, c’est une nouvelle extrêmement importante sur une situation d’angoisse, de douleur et de souffrance, dans laquelle ils sont depuis plusieurs semaines. Cette découverte d’un corps qui est peut-être celui de leur fils et frère est un élément essentiel dans leur chagrin", relève-elle. "Cela permet, à court terme, d’envisager des obsèques, ce qui est une phase essentielle dans un deuil.".

"Si le corps est celui de Steve, il va être soumis à des expertises nombreuses, et j’espère que certaines d’entre elles pourront déterminer pour quelle raison Steve a chuté dans la Loire", ajoute-t-elle.

Nantes, une ville dans l'attente

Ces dernières semaines, les pancartes "où est Steve ?" se sont multipliées dans les rues de Nantes. Une fresque géante avec son portrait vient même d’être achevée sur les murs d’un hangar à quelques centaines de mètres du lieu où il a été vu pour la dernière fois. Si le corps découvert lundi est bien le sien, la ville de Nantes y trouverait aussi une forme d’apaisement. "Ce serait rassurant pour la famille et pour les Nantais, parce que ça a mis tout le monde en alerte", explique ainsi un riverain à Europe 1. "Peu importe où l’on va dans Nantes, il y a ces affiches qui nous rappellent cet événement", souligne un autre.

Pour l’heure, toutes les hypothèses restent ouvertes. Le corps découvert, sur lequel un bijou a été retrouvé, est dans un état de décomposition avancé. Il doit être autopsié mardi matin, et les résultats devraient être connus dans la journée.