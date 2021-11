La voiture du maire de Briançon incendiée, une enquête ouverte

La voiture du maire LR de Briançon, Arnaud Murgia, a été incendiée dans la nuit de mardi à mercredi et une enquête a été ouverte pour "incendie volontaire", a-t-on appris mercredi de sources concordantes. "Cette nuit mon véhicule personnel stationné à domicile a été incendié et totalement brûlé", a indiqué le maire sur son compte Twitter, en se félicitant que le feu ne se soit pas propagé à l'immeuble dans lesquels dormaient sa famille et ses voisins.

La direction zonale de la police judiciaire de Marseille saisie

"Aucun suspect n'a été identifié pour l'instant", a indiqué le procureur de Gap Florent Crouhy, en précisant que "de l'essence a été dispersée pour brûler volontairement les véhicules" garés dans le parking de la résidence. Le parquet de Gap a ouvert une enquête en flagrance pour "destruction volontaire par incendie et moyens dangereux". "Compte tenu de la gravité des faits et de leur répétition, j'ai saisi la direction zonale de la police judiciaire de Marseille", a précisé le procureur.

Trois véhicules techniques de la ville ont été incendiés ces derniers jours, selon les informations recueillies sur place. Le maire de Briançon n'a pas fait l'objet de menaces avant ces faits, selon une source proche de l'enquête.