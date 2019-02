La Renault Clio 4 est la voiture la plus volée en France en 2018

Pour la première fois, c’est un modèle français qui a été le plus prisé des voleurs l’année dernière : Auto Plus a dévoilé vendredi son classement annuel des 50 modèles de voitures les plus volées en France en 2018. Réalisé grâce aux déclarations de vols et tentatives de vol collectées auprès de 14 assureurs couvrant un parc de près de 20 millions de véhicules, le palmarès dévoile que neuf modèles de voitures les plus volées sur 20 sont français. Ce sont notamment les propriétaires de voitures Renault qui trinquent le plus, et notamment ceux d’une Renault Clio 4, qui arrive en tête de ce classement.

La vulnérabilité des modèles Renault. En cause, souligne Auto Plus : la vulnérabilité du système de verrouillage électronique du constructeur français, très facile à pirater. Les voleurs parviennent à se procurer sur Internet des boîtiers de piratage électronique, qui permettent de démarrer le véhicule comme s’ils en avaient la clé. De plus, ces voitures sont prisées des voleurs car les pièces détachées sont facilement revendues. Déjà l'année dernière, la Clio 4 était n°2 des voitures les plus volées en France.

Hormis Renault et les petites citadines, les berlines de luxe sont également convoitées par les voleurs, comme les BMW ou Ranger Rover.

Top 10 des voitures les plus volées en France en 2018, selon Auto Plus : Clio 4 BMW X6 Smart Fortwo Land Rover BMW série 6 Mégane 4 DS3 Twingo 1 Ranger Rover Evoque BMW X5

Baisse des vols de voitures. L’étude démontre malgré tout que la tendance à la baisse de vols de voiture se confirme en 2018. En moyenne, 265 voitures ont été déclarées volées chaque jour en France l’année dernière, pour un total annuel de 97.000... contre 400.000 en 1998.