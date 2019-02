La police ouvre le feu pour éviter une collision à Saint-Etienne

La police a ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Etienne sur une voiture qui fonçait sur un dispositif de sécurisation routière mis en place à la suite d'un accident, a-t-on appris de source policière.

"On est passé à côté d'un carnage". Le chauffard roulait à vive allure, peu avant 03h30, sur une partie de la chaussée où se trouvaient les passagers d'une voiture accidentée. Ces personnes "étaient venues récupérer des objets dans leur véhicule (...). On est passé à côté d'un carnage", selon la même source.

Le conducteur était alcoolisé. Le coup de feu tiré par un policier sur l'avant du véhicule a amené le conducteur à changer de trajectoire et à s'immobiliser. Les deux occupants de la voiture, âgés de 21 et 25 ans, qui n'ont pas été atteints par le projectile, sont en garde à vue. Le conducteur était alcoolisé et circulait sans permis, précise encore la police.

Non loin de Saint-Etienne, un policier municipal de Rive-de-Gier avait été percuté jeudi soir par une adolescente de 17 ans qui roulait sans permis au guidon d'une moto-cross et voulait échapper à un contrôle. Il s'est vu prescrire 10 jours d'interruption totale de travail (ITT).