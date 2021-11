Joggeuse retrouvée vivante en Mayenne : une mystérieuse camionnette au cœur de l'enquête

L'enquête se poursuit en Mayenne, où l'adolescente disparue lundi après-midi après un jogging a été retrouvée vivante. Elle s'était réfugiée dans un restaurant kebab de Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de la zone où elle était partie faire son jogging. L'adolescente dit avoir été séquestrée et selon nos informations, une camionnette - conduite par deux hommes - a été identifiée à Sablé.

Selon nos informations, des gendarmes l'auraient en effet identifié quelque temps avant que la jeune fille arrive dans le restaurant. Il pourrait s'agir des deux personnes présentées par la joggeuse comme étant ses ravisseurs. La camionnette aurait pu servir à transporter la jeune fille.

Un homme mis hors de cause mercredi

Mercredi matin, un homme placé en garde à vue lundi soir avait été mis hors de cause. "Les investigations réalisées ont permis d'éclaircir les éléments ayant motivé cette mesure et d'écarter l'implication de la personne mise en cause", avait déclaré dans un communiqué la procureure de la République de Laval, Céline Maigné.

La jeune lycéenne a été retrouvée vivante mardi soir dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe, à environ dix kilomètres de la zone où elle était partie faire son jogging. Selon le maire de la ville Nicolas Leudière, elle était "extrêmement choquée". Elle a été hospitalisée.