«Je ne te prends pas sale juif» : le témoignage glaçant d’une victime d’acte antisémite

Plus de 1500 actes et menaces antisémites ont été recensés en France depuis l'attaque terroriste du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier. Plus de 300 enquêtes ont été ouvertes. Une de ces enquêtes remonte au 11 octobre. Une famille, bouleversée par ce qui vient de se produire, arrive d'Israël à l'aéroport d'Orly. Elle se fait violemment insulter et menacer par un chauffeur de taxi. "Je ne te prends pas sale juif. Si je t'avais pris, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants". Ce sont les insultes et menaces qu'aurait proférées ce chauffeur de taxi au père de famille. Un comportement inadmissible pour Bernard Crébassa, le président de la Fédération nationale des artisans taxis.

Sécuriser la prise en charge des clients

"Il représente une profession qui est réglementée, qui ne permet pas d'avoir ce type de comportement. Et aujourd'hui, cela fait partie des réflexions que nous avons avec les services de l'État pour sécuriser la prise en charge de tous les clients sans discrimination quelconque. Il est totalement illogique et anormal que ce genre de comportement ait eu lieu".

L'enquête a permis d'identifier le conducteur grâce aux images de vidéosurveillance de l'aéroport. Le suspect de 28 ans travaillait comme indépendant pour la compagnie G7. La société l'a suspendu et précise que la course n'avait pas été commandée via la plateforme de réservation. Le mis en cause sera jugé au mois de mai devant le tribunal correctionnel de Créteil pour menaces de mort réitérées en raison de l'ethnie, la nation ou la religion, ainsi que pour discrimination religieuse. La famille a refusé de porter plainte par peur de représailles.