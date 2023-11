Antisémitisme: plus de 1.500 actes recensés en France depuis le 7 octobre, annonce Gérald Darmanin

Un total de 1.518 actes et propos antisémites ont été recensés en France depuis le début de la guerre Israël-Hamas, et près de 600 interpellations, a indiqué mardi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Il y a eu 1.518 actes ou propos antisémites", a dit le ministre, interrogé sur Europe 1. Ce chiffre est plus de trois fois supérieur au nombre d'actes ou propos antisémites enregistrés (436) sur toute l'année 2022. "Ce sont essentiellement des tags, des insultes, mais il y a aussi des coups et blessures", a-t-il détaillé.

330 enquêtes ouvertes pour actes antisémites et apologie du terrorisme

Ces actes ont donné lieu à "571 interpellations", a précisé à l'AFP l'entourage du ministre. "Il y a des actes anti-musulmans supplémentaires, mais ce n'est pas à la mesure de ce que nous connaissons pour l'antisémitisme", a encore dit Gérald Darmanin. Il y a des "mosquées qui reçoivent des lettres de menaces de mort, des menaces d'attentat, de très nombreux propos anti-islam, y compris sur les plateaux de télévision", a-t-il encore dit, affirmant saisir l'Arcom ou "la justice".

Un total de 330 enquêtes ont été ouvertes pour actes antisémites et apologie du terrorisme depuis le 7 octobre, a appris lundi l'AFP auprès de la Chancellerie.