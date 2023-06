INFO EUROPE 1 - Mort de Nahel : hélicoptères, GIGN... Le patron de la gendarmerie déploie un dispositif hors normes

Un total de 40.000 policiers et gendarmes, dont 5.000 à Paris et en proche banlieue, seront mobilisés jeudi soir pour faire face aux éventuelles violences après la mort du jeune Nahel. Dans un message adressé à ses troupes qu'Europe 1 s'est procurée, le patron de la gendarmerie nationale, le général Rodriguez a livré plusieurs consignes et informations en vue de la nuit agitée qui s'annonce.

Le GIGN et ses antennes mobilisés sur la France entière

Les escadrons de gendarmerie mobile seront pleinement engagés et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et les brigadiers seront fortement mobilisés dans le cadre des violences urbaines. Le commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) assurera également une veille active sur le darknet ainsi que sur les réseaux sociaux.

Les pelotons d'intervention de la Garde républicaine tourneront sur la région parisienne, le GIGN et ses antennes également, et ce sur la France entière. Il en sera de même pour les hélicoptères et les réservistes.

Le GIGN et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, quand ils seront en mission de patrouilles et d’interpellations, auront pour mission "d’interpeller avec le discernement qu’on leur connaît", aux côtés des unités d’intervention de la police nationale.

Toujours selon les informations d'Europe 1, les hélicoptères assureront des missions de reconnaissance, et peut-être également de projection. Ils décolleront pour leur première mission à 19h15. Dans sa note, le patron de la gendarmerie incite ses hommes à prendre des images du terrain. Il affirme suivre le dossier "de très près" et être que la gendarmerie est "en appui".

Quant aux policiers de la BRI, ils seront envoyés jeudi soir pour interpeller des personnes identifiées.