Marseille expérimente une nouvelle méthode pour lutter contre les points de deal

L’opération est inédite. Et sans doute préfiguratrice de la nouvelle stratégie de la Place Beauvau pour faire reculer la délinquance. Selon nos informations, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a conduit en toute discrétion, mardi, mercredi et jeudi dernier, un dispositif de pilonnage à grande échelle et de façon simultanée des points de deal du département. Elle a engagé 550 CRS et gendarmes mobiles pour sécuriser les descentes de police dans les cités des quartiers nord de Marseille, mais aussi dans d’autres lieux de la ville impactés par les trafics. Du jamais-vu.

Habituellement, deux unités de forces mobiles sont accordées de façon permanente à la cité phocéenne. Ce qui permet à la préfecture de police de tenir le Vieux Port et sa problématique de vente à la sauvette, mais elle se trouve limitée pour venir en renfort des opérations montées dans les quartiers plus reculés, où les trafics de drogue minent le quotidien des habitants. La semaine dernière, pendant trois jours, jusqu’à neuf unités de forces mobiles ont été quotidiennement mises à disposition en soutien des policiers locaux qui ont pu se concentrer sur leur cœur d’activité.

Une vingtaine de points de deal sans activité

Selon nos informations, ce dispositif de renforts inédits, accordés, par la Place Beauvau a permis de mener en trois jours 45 opérations dans 30 cités et lieux différents du département des Bouches-du-Rhône, parfois à plusieurs reprises. Sur les trois jours, 3.096 personnes ont été contrôlées, 29 personnes interpellées, 199 personnes verbalisées et 40 véhicules gênants sur la voie publique enlevés par la fourrière. Par ailleurs, plusieurs kilos de cannabis ont été saisis ainsi que neuf véhicules volés découverts.

"Au-delà du bilan policier, je retiens que c’est une vingtaine de points de deal qui n’ont pas pu fonctionner chaque jour grâce à cette présence policière. Et qu’on a ramené de la tranquillité aux habitants de ces quartiers", souligne au micro d’Europe 1 la préfète de police, Frédérique Camilleri.

11 nouvelles unités de forces mobiles

Les points de deal les plus rentables peuvent habituellement générer jusqu’à plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque jour. Ce genre d’opérations devraient se multiplier dans les semaines à venir ailleurs en France. "On réfléchit à d’autres métropoles", confirme-t-on Place Beauvau.

Gérald Darmanin entend créer 11 nouvelles unités de forces mobiles sur le territoire - arbitrage qui a été confirmé par la Première ministre Elisabeth Bornedans son discours de politique générale la semaine dernière à l’Assemblée nationale - et compte les utiliser en renfort de la lutte contre les trafics de stupéfiants et contre la délinquance du quotidien.