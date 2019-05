Ille-et-Vilaine : une voiture tombe dans un canal, un père et ses deux enfants dans un état grave

Une voiture est tombée dans le canal d'Ille-et-Rance, entre Rennes et Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, dimanche midi, avec ses trois occupants. Un père et ses deux jeunes enfants ont été transportés dans un état grave, a rapporté Ouest-France.

La voiture familiale est tombée dans le canal d’Ille-et-Rance, à hauteur de Saint-Domineuc dimanche vers 12h30 après avoir heurté un arbre pour une raison indéterminée, explique Ouest-France. La véhicule a sombré à l'envers, seules les roues dépassaient de l'eau.

Évacués dans un état grave

Les pompiers plongeurs de Rennes ont sorti le père de 34 ans et ses deux enfants de 4 et 6 ans de la voiture, tous les trois en arrêt cardio-respiratoire. Ils ont retrouvé une activité cardiaque mais ont été évacués vers les hôpitaux, de Saint-Brieuc pour le père et de Rennes pour les enfants, dans un état grave. L'un des deux enfants a ensuite été transporté vers l'hôpital de Nantes, en Loire-Atlantique. La famille habite à proximité du lieu de la chute.