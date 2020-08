Gironde : un père et sa fille meurent noyés, un adolescent de 13 ans porté disparu

Un père de famille de 46 ans et sa fille de 17 ans se sont noyés, emportés au large par un courant de baïne, jeudi en Gironde. Le petit frère de l'adolescente, âgé de 13 ans, est lui toujours porté disparu. Des recherches pour le retrouver, mobilisant notamment un hélicoptère, ont repris vendredi matin mais les secours sont très pessimistes quant à ses chances de survie.

"La catastrophe arrive vite"

Jeudi après-midi, il est aux alentours de 15 heures lorsque le père de famille part se baigner avec sa fille et son fils, laissant sur la plage la mère et leur troisième enfant, âgé de 10 ans. La famille nage et se retrouve très loin de la zone surveillée, à plus de 4 kilomètres du poste de secours. Une fois dans l'eau, ils se retrouvent rapidement piégés dans une baïne, un courant créé par des bancs de sable qui emporte les nageurs au large.

"Cette famille de touristes a été tractée au large et très certainement ont voulu nager à contre courant. Ils se sont fatigués", se désole au micro d'Europe 1 le capitaine Pascal Jençon, qui coordonne les recherches. "C'est là que la catastrophe arrive vite, parce que même le meilleur nageur olympique n'arriverait pas à remonter à contre courant dans une baïne."

Vigilance renforcée pour ce week-end

"On ne doit surtout pas se baigner dans un endroit sauvage, jamais jamais jamais", martèle le capitaine. "Donc de grâce, évitons ces catastrophes, je le dis à toutes et tous, privilégiez la zone de bain."

Le père de famille a été secouru au large par des surfeurs, mais il était déjà en arrêt cardiaque. Une heure plus tard, les nageurs sauveteurs ont retrouvé l'adolescente de 17 ans, dont le corps avait dérivé de plus d'un kilomètre. Ces deux décès sont les premiers de l'été sur les plages girondines, où la préfecture maritime alerte particulièrement sur les risques pour les jours à venir.

Pour ce week-end de grandes marées, avec des vents forts qui entraînent des vagues très puissantes, les baigneurs sont invités à bien les drapeaux bleus qui délimitent la zone de baignade.