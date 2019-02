Un chasseur a été interpellé et placé en garde à vue samedi, dans le Gers, après avoir touché une voiture en visant un sanglier, rapporte La Dépêche.

L'incident s'est produit sur la D15 entre Montréal-du-Gers et Castelnau-D'Auzan. Alors qu'un père de famille conduisait ses trois enfants de 11, 8 et 6 ans chez leurs grands-parents pour les vacances, un homme a fait feu, visant un sanglier qui sortait d'un bois. "J'ai entendu tirer et ma lunette arrière a explosé ! Puis, les enfants complètement paniqués, se sont mis à crier", raconte le père au quotidien régional.

"Il a continué à chasser comme si de rien n'était. "Je me suis arrêté. j'ai couru vers le chasseur, lui ai crié dessus (...) Lui il était là, impassible (...) Lorsque je suis parti, il a continué à chasser comme si de rien n'était", explique-t-il encore. Après un dépôt de plainte au commissariat, le chasseur a été interpellé et placé en garde à vue.

"L'enquête en flagrance se poursuit. Le parquet suit de très près cette affaire très particulière et grave", affirme Charlotte Beluet, procureur de la République, dans les colonnes de La Dépêche.