Futuroscope : un incendie se déclare dans l'attraction «Objectif Mars» et sème la panique

Frayeur au Futuroscope ce vendredi. Dans la matinée, l'attraction "Objectif Mars" du parc à thème situé près de Poitiers dans la Vienne, a subitement pris feu alors que plusieurs personnes se trouvaient à bord du manège. Un incident qui a logiquement suscité un vent de panique chez les visiteurs présents dont on entend les cris de détresse sur les vidéos amateurs, diffusées par TF1 dans son journal de 13H. On y voit un épais nuage de fumée entourant le wagon sur lequel le feu s'est déclenché.

FLASH - Un wagon de l’attraction #ObjectifMars du Futuroscope a pris feu quelques minutes après son ouverture. 2 personnes ont été blessées. (TF1) pic.twitter.com/DZvoWD0OkI — Mediavenir (@Mediavenir) April 7, 2023

"La panique, c'est un faible mot, vraiment. Ça criait dans tous les sens, personne ne savait vraiment quoi faire", a témoigné Yanis auprès du Parisien. D'autant que les flammes étaient déjà bien présentes au moment où le wagon sinistré est arrivé en gare. Nul ne sait donc depuis quand l'incendie s'était déclaré. Dans un communiqué diffusé sur Twitter dans l'après-midi, la direction du Futuroscope a livré de premières explications et met en cause "une batterie au lithium" qui se serait enflammée à la fin du parcours, précisant également que le feu a été "rapidement maîtrisé par les équipes sur place".

Pas de victime mais deux blessées

"L'attraction a immédiatement été mise à l'arrêt en respectant toutes les mesures de sécurité et les visiteurs ont été rapidement évacués", poursuit le parc tout en assurant avoir "conscience de l'émotion que cet incident a pu susciter".

>> LIRE AUSSI - Le Futuroscope déploie un dispositif sanitaire hors norme pour ramener les visiteurs

Et de conclure en rappelant que cette attraction mise en service en 2020 "fait l'objet de contrôles quotidiens ainsi que d'une maintenance complète, préconisée par le constructeur". L'incident n'a pas fait de victime mais deux femmes ont tout de même été blessées, l'une au tibia et l'autre aux oreilles et au cou, rapporte TF1. Cette dernière a dû être transportée au CHU de Poitiers.

Information sur l'incident qui s'est produit ce vendredi 7 avril au sein de l'attraction Objectif Mars ⬇️ pic.twitter.com/qtTu2mZ1SM — Futuroscope (@futuroscope) April 7, 2023

Créé en 1987, le Futuroscope accueille chaque année près de deux millions de visiteurs par an, ce qui en fait le quatrième parc d'attractions le plus fréquenté en France après Disneyland Paris, le parc Astérix et le Puy du Fou, selon le parc poitevin.