«Chasseurs de tornades» : la meilleure attraction du monde est au Futuroscope !

Ils étaient 300 à vouloir le titre de "meilleure attraction au monde". 300 parcs d'attractions à travers le globe qui pour décrocher le titre, ont rivalisé d'idées. Mais pour cette édition 2022, cocorico ! C'est le parc d'attractions du Futuroscope, qui remporte ce prestigieux prix. Pour séduire le jury américain, le parc de Poitiers a mis les bouchées doubles et tape fort avec son attraction "Chasseurs de tornades".

Le principe de l'attraction est simple : le public accompagne un duo de chasseurs de tornades dans leur expédition. "On est vraiment avec eux", s'amuse au micro d'Europe 1, le directeur artistique du parc Olivier Héral.

Une expérience immersive où les visiteurs auront l'occasion de se retrouver au cœur d'une tornade. "On est entraîné dans l'expérience grâce à une plateforme qui tourne à 360 degrés, et qui permet de faire tourner en même temps 120 personnes à une vitesse de 27km/h", explique-t-il.

"Capacité à reconstituer les éléments"

Face aux spectateurs, "un écran led de huit mètres de haut. C'est le plus grand d'Europe", précise le directeur artistique. Et clou du spectacle : "41 ventilateurs pour reconstituer des bourrasques. Et c'est ce qui a plu aux Américains, cette capacité à pouvoir reconstituer les éléments", assure Olivier Héral.

Preuve en est, la satisfaction des visiteurs, "qui sortent ébouriffés" et heureux d'avoir tenté l'expérience, conclut le directeur artistique du Futuroscope.