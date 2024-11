«Qu'on applique ce qu'on a voté»: le député de la Vienne, Sacha Houlié, évoque les mesures à prendre contre le narcotrafic

Les règlements de comptes sur fond de trafic de drogue se multiplient partout en France. La semaine dernière, un enfant de cinq ans a été grièvement blessé lors d'une fusillade à Rennes. Jeudi soir, à Poitiers, un adolescent de 15 ans a été touché à la tête. Il est actuellement entre la vie et la mort. Quatre personnes ont été blessées par balle. Face à cette situation dramatique, le député de la Vienne, Sacha Houlié, appelle à poursuivre le combat contre le narcotrafic et de prendre certaines mesures rapidement.

"C'est un travail de longue haleine"

"On le sait depuis un moment, il y en a partout de la drogue. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça ? On a recruté des policiers. Il ne faudrait pas que le schéma d'emploi des policiers, c'est-à-dire, le nombre de recrutements, soit gelé, comme c'est le cas dans le budget", affirme le député de la Vienne. Il revient également sur les éléments déjà mis en place, comme les opérations de pilonnage des points de deal, des amendes forfaitaires délictuelles, "des amendes qui sont importantes, mais surtout qui fait une inscription au casier judiciaire".

Sacha Houlié évoque également un texte sur la criminalité organisée : "On avait préparé deux textes avec Éric Dupond-Moretti, qui sont aujourd'hui en carafe. C'est un texte sur la criminalité organisée. Il y a un parquet national, comme on l'a pour le parquet national financier, comme on l'a pour l'antiterrorisme. Et puis un statut de repenti pour qu'on brise la loi du silence". Il estime qu'il faut appliquer "ce qu'on a voté, qu'on nous donne les moyens de voter rapidement ce qu'on a préparé et puis peut-être qu'on y verra un peu plus clair, mais c'est un travail de longue haleine".

Bruno Retailleau a parlé de "mexicanisation" de la France. Il souhaite qu'une loi spécifique sur le narcotrafic soit votée rapidement. Des annonces pourraient être faites lors d'un déplacement à Marseille, en fin de semaine prochaine.