Finistère : deux hommes écroués dans le cadre d'une enquête sur l'incendie de onze bus

Deux hommes ont été mis en examen et écroués dans le cadre d'une enquête sur l'incendie de onze bus dans le Finistère pour un préjudice de deux millions d'euros, a-t-on appris samedi de source proche de l'enquête.

Des motivations vagues

Mis en examen pour incendie et dégradations volontaires, les deux suspects, âgés de 19 ans pour l'un et d'une trentaine d'années pour l'autre, ont reconnu les faits et ont été écroués. Dans la nuit de mercredi à jeudi à Lannilis (Finistère), onze bus avaient été détruits par les flammes pour un préjudice évalué à deux millions d'euros.

Les deux suspects, originaires du Pas-de-Calais, avaient été interpellés quelques heures plus tard. Leurs motivations restent vagues. Les gendarmes de la communauté de brigade de Plabennec sont chargés de l'enquête avec le concours de la Brigade de recherche de Brest.