Féminicide dans les Yvelines : le conjoint écroué après avoir tout avoué

Un homme qui avait tenté de se suicider et avoué avoir tué sa femme, la semaine dernière dans les Yvelines, a été mis en examen pour homicide sur conjoint et écroué, a indiqué mercredi le parquet de Versailles sollicité par l'AFP. Jeudi dernier, l'homme de 42 ans avait appelé le Samu en déclarant avoir tué son épouse, du même âge, découverte inerte à ses côtés au domicile du couple. Les secouristes avaient tenté de la réanimer en vain.

Le conjoint s'était lui-même porté des coups

Le conjoint avait été placé en garde à vue et conduit à l'hôpital car il était blessé, avait détaillé une source policière à l'AFP. Il se serait lui-même porté des coups à l'arme blanche, a priori à la gorge et au bras, selon une source proche du dossier. À l'issue de sa garde à vue hospitalière mardi, l'homme a été présenté à la justice, mis en examen et placé en détention provisoire, a déclaré le ministère public, soulignant qu'il avait intégralement reconnu les faits.

L'autopsie a confirmé "de nombreuses plaies par arme blanche" sur le corps de la victime dont "deux coups mortels", a dévoilé une source proche du dossier à l'AFP. D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 et 102 en 2020. Le collectif "Féminicides par compagnons ou ex", qui les recense de son côté, a dénombré 113 féminicides en 2021.