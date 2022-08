Rodéos urbains : aux Mureaux, dans les Yvelines, les opérations de police se multiplient

La polémique sur les rodéos urbains prend de l'ampleur en France avec, vendredi dernier, un énième drame à Pontoise. Deux enfants ont été renversés par un jeune motard, dont une fillette, toujours entre la vie et la mort. En réaction, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la multiplication des opérations de contrôle sur tout le territoire. Europe 1 a embarqué avec une brigade des Mureaux lors d'une mission anti-rodéos.

À l'abri du soleil qui tape fort sur la façade grise du commissariat, une vingtaine de policiers écoutent le briefing de l'opération rodéo moto du jour. "On laisse travailler les motards", rappelle le commissaire des Mureaux, Matthieu Deprès. Les dernières instructions transmises, les équipages préparent le véhicule chargé notamment de grenades ou encore de lanceurs de balles de défense. Deux agents de la BAC entrent avec le commissaire dans une voiture noire banalisée.

12 motos déjà saisies cette année

La mission commence dans le quartier Grand Ouest. "On va un peu sillonner avant d'entrer dans les cités, voire si jamais ils ont sorti les motos", explique un policier. Bien souvent, les motos sont en fait cachées dans les zones pavillonnaires, dans des boxes inaccessibles. Lorsqu'il y a un accident lié à un rodéo, souvent l'omerta règne.

"En général, quand la police secours arrive sur place pour un accident, la moto n'est plus là et personne n'a rien vu. Personne ne sait rien", souligne-t-il. Les policiers attendent des instructions liées aux vidéosurveillances qui aiguillent les patrouilles vers les motos. La BAC est appelée pour une possible intervention. Finalement, le scooter échappe à la police après une bonne heure de patrouille.

"On va basculer en contrôle routier", annoncent les policiers. Objectif : être visible. Pas d'interpellation cette fois, les agents avancent une explication : "on est en plein mois d'août, c'est une patrouille d'août", sourient-ils. Cette année pourtant, la police des Mureaux a déjà saisi douze motos. L'an dernier, 25 procédures de rodéos moto ont été réalisées dans cette circonscription.