Féminicide dans le Val-d'Oise : une femme étranglée par son compagnon

Une femme âgée de 44 ans est morte étranglée par son compagnon à son domicile à Montmagny (Val-d'Oise) dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris mardi auprès d'une source proche de l'enquête et du parquet de Pontoise. Le féminicide s'est déroulé peu avant minuit en présence des deux enfants du couple, âgés de 3 et 6 ans, a-t-on appris de source proche de l'enquête. L'alerte a été donnée par un voisin. L'auteur des faits, âgé de 55 ans, a été placé en garde à vue. "Il a refusé de s'expliquer dans le cadre de ses auditions", a indiqué le parquet. Il sera présenté à un juge mercredi après-midi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire.

Des premiers éléments de l'enquête, "il ressort qu'aucun signalement n'était parvenu aux services de police ou de la justice concernant la situation de ce couple", a précisé le parquet. Les deux enfants ont été pris en charge par un service pédiatrique et font l'objet d'un placement provisoire auprès de l'aide sociale à l'enfance.

Plus de 200.000 femmes victimes de violences chaque année

D'après un bilan du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 et 102 en 2020. Le collectif féministe contre les violences sexistes et sexuelles #NousToutes a dénombré 113 féminicides en 2021. Au total, en France, plus de 200.000 femmes sont victimes de violences chaque année, selon le ministère.

Si vous êtes témoin ou victime de violences conjugales, sexistes ou sexuelles, vous pouvez contacter le 3919 (appel gratuit depuis un fixe ou un mobile) ouvert 7 jours sur 7 et 24h/24. L'appel est anonyme et ne figure pas sur les factures de téléphone.

Vous pouvez également signaler ces violences en ligne sur le site du service public, qui propose aussi un moteur de recherche pour trouver un commissariat ou une gendarmerie à proximité, qui a obligation de prendre votre plainte.