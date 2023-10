Épernay : des individus s'introduisent dans un lycée pour agresser un élève de 15 ans

Une agression violente et soudaine à l'heure du déjeuner devant un établissement scolaire de la Marne. Mercredi dernier, plusieurs individus ont fait irruption dans un lycée d'Épernay pour s'en prendre à un élève. Deux véhicules se sont ainsi positionnés aux abords de l'établissement et sept individus en sont sortis.

Certains sont encapuchonnés, le visage dissimulé, et prennent pour cible un élève de 15 ans qu'ils rouent de coups. L'adolescent parvient à prendre la fuite et à se réfugier dans le lycée, mais ses assaillants le poursuivent. Devant l'altercation, le proviseur intervient et les individus font demi-tour. Tous, sauf un, acculé par le chef d'établissement.

Le suspect est connu des services de police

Le dernier agresseur sort un couteau, menace le proviseur, et quitte les lieux à son tour. Légèrement blessée, la victime est conduite au commissariat pour une audition tandis qu'au même moment, des élèves signalent un individu muni d'un couteau. Le suspect se débarrasse de son arme, retrouvée dans un caniveau. Selon les informations d'Europe 1, il s'agirait d'une connaissance de la victime, lui aussi âgée de 15 ans. Placé en garde à vue, il est connu des services de police.

Les autres suspects sont, eux aussi, retrouvés et placés en garde à vue où ils avouent leur implication. Quatre d'entre eux ont été jugés en comparution immédiate et ont écopé d'une peine de prison avec sursis, sans mandat de dépôt, et ont été libérés.