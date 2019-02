Enseignants aspergés de white spirit lors d'un blocus : deux jeunes mis en examen

Deux jeunes de 16 et 17 ans ont été mis en examen dans le Val-d'Oise, soupçonnés d'avoir aspergé des enseignants de white spirit pendant une manifestation de lycéens en décembre, a-on appris vendredi de source policière.

L'un des jeunes a reconnu l'agression. Le 4 décembre, lors d'un blocus devant le lycée La Tourelle de Sarcelles, plusieurs professeurs avaient été victimes de violences, notamment de jets de liquide inflammable - en l'occurrence du white spirit. Mis en examen pour violences volontaires aggravées, l'un des jeunes a reconnu avoir "participé à des violences physiques contre des adultes" et "aspergé" l'un d'eux qui se dirigeait vers lui, a indiqué la source policière.

Le second a expliqué avoir récupéré la bouteille pour mettre le feu à des poubelles, et s'en être servi "à l'encontre d'un adulte qui s'approchait de lui afin de le contraindre à s'éloigner", a poursuivi cette source. Porté par la mobilisation des "gilets jaunes", le mouvement lycéen contre les réformes dans l'Éducation nationale avait donné lieu à des blocages et manifestations en décembre. Des violences avaient éclaté devant certains établissements.